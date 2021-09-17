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Galatasaray'ın zaferi İtalyan basınında: O ismi topa tuttular

İtalyan spor basını, Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçta konuk takımın yenilgisinin faturasını, Arnavut kaleci Thomas Strakosha’ya çıkardı.

Haber Merkezi AA
Galatasarayın zaferi İtalyan basınında: O ismi topa tuttular
Kaleci Strakosha'nın hatası Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalyan takımı Lazio'yu 1-0 yenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Galatasaray, 1-0'ı kutluyor" başlığıyla verdi.

Maç haberinde, “Arnavut kalecinin hatası belirleyici oldu. Lazio, Milano'da Milan'a yenildikten sonra İstanbul'da da kaybetti. Gelişim sinyalleri vermiyor, Sarri’nin futbolundan izler görülmüyor. İmparator Terim kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve teknik direktör Fatih Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.

"Ölümcül hata"

La Gazzetta dello Sport'un "Galatasaray, Strakosha’ya teşekkür ediyor” başlığıyla verdiği maç haberinde, “Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi" ifadesi yer aldı.

Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol "Ölümcül hata" olarak tanımlandı.

Gazetenin haberinde, Lazio'nun Galatasaray karşısındaki futbolunun da kimseyi tatmin etmediği yazıldı.

La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'da maçın en iyi puanını 7 ile kaleci Muslera ile teknik direktör Terim'e verdi.

Tuttosport gazetesinin "Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor" başlığıyla verdiği maç haberinde, Arnavut gazetecinin sansasyonel şekilde kendi kalesine attı golün Galatasaray’a galibiyeti getirdiği kaydedildi.

Haberde, Lazio’nun Galatasaray karşısında kötü bir futbol sergilediği ifade edildi.

Gazete, Galatasaray'da Cicaldau'ya 7 puanla en yüksek notu verdi.

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