Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolundaki kırık sebebiyle operasyon geçirdi.
Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Demircan'ın başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girdiği belirtildi.
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.
Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."