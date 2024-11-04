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Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

20:354/11/2024, Monday
G: 4/11/2024, Monday
Yeni Şafak
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Yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan
Yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolundaki kırık sebebiyle operasyon geçirdi.

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini açıkladı.


Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Demircan'ın başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girdiği belirtildi.


Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.


Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."






#Galatasaray
#Fatih Demircan
#Trendyol Süper Lig

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