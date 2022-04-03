Genç yetenek için olay iddia: Galatasaray milli takıma göndermedi

Kırgısiztan A Milli Takımı yetkilileri uzun süredir takip ettikleri 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'u milli arada ülkeye davet etti. Kırgızistan yetkililerinin yetenekli oyuncunun ilerleyen süreçte Türk Milli Takımı'nı seçmemesi adına elini çabuk tuttuğu ve bu konuda ısrarcı olduğu aktarıldı. Ancak Galatasaray bu milli arada genç oyuncuyu milli takıma göndermedi.

Kırgızistan Futbol Federasyonu konuyla ilgili tepki gösterirken teknik direktör Alexander Krestenin, Galatasaray'ın oyuncuya milli takıma göndermediğini söyledi.

Galatasaray altyapısının en parlak oyuncularından biri olarak gösterilen Beknaz Almazbekov, kendi yaş grubunda kaptanlık yapıyor. Bununla birlikte zaman zaman A Takım idmanlarında yer alan oyuncu Avrupa'daki birçok takımın takibinde yer alıyor.

Beknaz Almazbekov, Kırgısiztan Milli Takımı'nın geniş kadrosuna davet edilmişti;

Beknaz Almazbekov, Kırgısiztan Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Beknaz Almazbekov 2019 yılında Fair Play ödülü almıştı

U14 Ligi’nde Galatasaray-İstanbulspor maçında rakip oyuncuyla ceza sahası içinde girdiği bir mücadele sonrası hakemin penaltı kararına katılmayan Beknaz Almazbekov, topu beyaz noktaya koyup ardından da dışarıya atmış ve takım arkadaşları ile rakip takım futbolcuları tarafından tebrik edilmişti.