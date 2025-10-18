Gençlerbirliği Süper Lig'de çıkışa geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği, son haftalardaki başarılı performansını sürdürdü.
Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden başkent temsilcisi, sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini 6. haftada İkas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde etti.
Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 7. haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1, 8. haftada ise Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.
Ligin 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran başkent temsilcisi, son 4 haftada aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesinde 8 puan yazdırmayı başardı.