Trabzonsor Giresunspor deplasmanında tek attı üç aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in üçüncü haftasında GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve puanını 9'a yükseltti. Trabzonspor'un galibiyet golünü Nwakaeme attı.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 7. dakikada Trabzonspor’un kullandığı korner vuruşunun ardından ceza sahasında bulunan Nwakaene, kalenin yakınından kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru’nun ceza sahasına kestiği ortayı defans uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Flavio’nun şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.
29. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay’ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Zeki Yavru gelişine vurdu, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ kanattan Flavio’nun ceza alanına doldurduğu topa Umut Nayir vurdu, kaleci Uğurcan son anda çizgiden çeldi, dönen topu Alexis Perez tamamladı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
37. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla topla buluşan Bakasetas’ın şutu direkten döndü.
59. dakikada Flavio’nun pasıyla ceza alanına giren Zeki Yavru’nun vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Köşe atışından sonuç çıkmadı.
62. dakikada sol kanattan ilerleyen Trabzonspor, hızla ceza sahasına yöneldi. Kanattan gelen topu değerlendirmek isteyen Semedo, topu yerden kaleye gönderdi ancak az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Sergio’nun yaptığı ortaya Sankhare boş kaleye dokunamadı, top dışarı çıktı.
70. dakikada sol kanattan Yusuf Sarı ceza alanına girmeden vurdu, köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.
86. dakikada Fode Koita’nın sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı.GZT GİRESUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN