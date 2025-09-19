Yeni Şafak
Göztepe - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

12:4619/09/2025, Cuma
IHA
Video Asistan Hakem.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün saat 20.00’de Beşiktaş, Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.


Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

