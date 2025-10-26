Yeni Şafak
Göztepe'den kırmızı kart tepkisi: Maç sonu paylaşımı ses getirdi

20:0426/10/2025, Pazar
Bokele'nin kırmızı kart gördüğü an.
Bokele'nin kırmızı kart gördüğü an.

Göztepe Kulübü, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, maç sonu paylaşımında, "Tek kelimeyle biçildik!" ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından İzmir ekibi hakem Oğuzhan Çakır'In yönetimine sert tepki gösterdi.


Sarı-kırmızılı kulüp, X hesabı üzerinden yaptığı maç sonu paylaşımında, "Tek kelimeyle biçildik!" ifadelerine yer verdi.


Karşılaşmanın oynandığı sırada ise Bokele'nin çift sarı karttan atıldığı pozisyonu paylaşan Göztepe, "Her sene aynı film" notunu düştü.


POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Sarı kartı bulunan Göztepeli Bokele, Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonucunda hakem Oğuzhan Çakır tarafından bir kart daha gördü ve oyundan atıldı. İzmir ekibinde futbolcular, ilk faulün Osimhen'in yaptığı yönünde itirazlarda bulundu.

Bokele'nin kart görmeden önce Osimhen'in yaptığı hamle.



#Göztepe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
