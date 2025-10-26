Göztepe'den kırmızı kart tepkisi: Maç sonu paylaşımı ses getirdi

Göztepe Kulübü, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, maç sonu paylaşımında, "Tek kelimeyle biçildik!" ifadelerine yer verdi.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından İzmir ekibi hakem Oğuzhan Çakır'In yönetimine sert tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, X hesabı üzerinden yaptığı maç sonu paylaşımında, "Tek kelimeyle biçildik!" ifadelerine yer verdi.
Karşılaşmanın oynandığı sırada ise Bokele'nin çift sarı karttan atıldığı pozisyonu paylaşan Göztepe, "Her sene aynı film" notunu düştü.
Sarı kartı bulunan Göztepeli Bokele, Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonucunda hakem Oğuzhan Çakır tarafından bir kart daha gördü ve oyundan atıldı. İzmir ekibinde futbolcular, ilk faulün Osimhen'in yaptığı yönünde itirazlarda bulundu.