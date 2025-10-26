Göztepe'den kırmızı kart tepkisi: Maç sonu paylaşımı ses getirdi

Karşılaşmanın oynandığı sırada ise Bokele'nin çift sarı karttan atıldığı pozisyonu paylaşan Göztepe, "Her sene aynı film" notunu düştü.

Sarı kartı bulunan Göztepeli Bokele, Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonucunda hakem Oğuzhan Çakır tarafından bir kart daha gördü ve oyundan atıldı. İzmir ekibinde futbolcular, ilk faulün Osimhen'in yaptığı yönünde itirazlarda bulundu.