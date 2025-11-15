İspanya, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında konuk olduğu Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti ve grup birinciliği yolunda önemli bir adım attı. Galibiyeti getiren golleri 11, 63. dakikada Mikel Oyarzabal (2), 22. dakikada Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında İspanya deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 4-0 kazandı ve puanını 15'e yükselterek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı.
Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 11, 63. dakikada Mikel Oyarzabal (2), 22. dakikada Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Son maçlar öncesi 15 puanlı İspanya ikinci sırada yer alan Türkiye'ye konuk edecek. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, 7 skorla mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayarak Dünya Kupası bileti alacak.