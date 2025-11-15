Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanya deplasmanda Gürcistan'ı dağıttı: Dünya Kupası'na çok yaklaştı | ÖZET

İspanya deplasmanda Gürcistan'ı dağıttı: Dünya Kupası'na çok yaklaştı | ÖZET

22:0115/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanyol oyuncuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
İspanyol oyuncuların gol sonrası yaşadığı sevinç.

İspanya, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında konuk olduğu Gürcistan'ı 4-0 mağlup etti ve grup birinciliği yolunda önemli bir adım attı. Galibiyeti getiren golleri 11, 63. dakikada Mikel Oyarzabal (2), 22. dakikada Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında İspanya deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.


Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 4-0 kazandı ve puanını 15'e yükselterek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı.


Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 11, 63. dakikada Mikel Oyarzabal (2), 22. dakikada Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres kaydetti.


Son maçlar öncesi 15 puanlı İspanya ikinci sırada yer alan Türkiye'ye konuk edecek. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, 7 skorla mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayarak Dünya Kupası bileti alacak.


GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ SONUCU

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
Gürcistan - İspanya maçının özetini izlemek için

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU
#İspanya
#Gürcistan
#Dünya Kupası Elemeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?