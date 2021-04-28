GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Her şey bizim elimizde

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren GZT Giresunspor, 44 yıldır hasret olduğu lige ulaşmak için inançlı. Ligde 17. haftadan beri birinci durumda bulunan ve geçen hafta liderliği averajlı Adana Demirspor'a veren Karadeniz temsilcisi, kalan iki maçını da kazandığı takdirde Süper Lig'e yükselecek.

TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son 7 sezonda ilk kez 64 puana ulaşan GZT Giresunspor'un bu kadar yaklaştığı Süper Lig hedefinden sapmaya niyeti yok. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde 32 haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

"Her şey bizim elimizde"

Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getiren Keleş, ligin ilk başında transfer yapamadıklarını, önemli sakatlıklar yaşadıklarını, son maçta Altınordu'ya 6 oyuncu eksik gittiklerini belirtti. Keleş, tüm bunlara rağmen son iki haftaya avantajlı girdiklerine dikkati çekerek, "Her şey bizim elimizde, Akhisarspor ve Tuzlaspor maçlarını aldığımız takdirde hedeflemiş olduğumuz şampiyonluğa ulaşmış olacağız. Herkes bunun bilincinde. dedi.

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"6 puan bize yetiyor"

Şehrin 44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak istediklerini vurgulayan Keleş, şöyle devam etti:

"180 dakika kaldı, biz bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz, bilincindeyiz. Akhisarspor maçında üç puan alıp son Tuzlaspor maçında da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim için şu an rakiplerin düşmesi ya da şampiyonluğa oynaması hiç önemli değil. Bizim kazanacağımız iki maç var. 6 puan bize yetiyor, bu 6 puanı almak için de rakibin adı şanı hiç fark etmiyor bizim için. Biz galip gelmek için elimizden geleni yapacağız ve bu iki maçı alarak Süper Lig'e çıkacağız."

Hakan Keleş, haftalardır taraftarların kendilerine olan inançlarını devam ettiğine değinerek, "Bize hiçbir zaman güvensizlik göstermediler, biz de onların şampiyonluk özlemini dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onları sevince boğmak istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz." diye konuştu.

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