GZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ligde yaşadıkları düşüşün üstesinden gelerek tekrar çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Aynı şeyleri yaşayacağımızı biliyorduk"

"İlk yarıda ilk 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştık. Göztepe maçından sonra yukarı doğru bir ivmemiz vardı, yükselişe geçmiştik. Aynı şeyleri yaşayacağımızı biliyorduk. Galatasaray galibiyeti ve Trabzonspor beraberliğiyle ikinci yarıya artı 4 puanla başladık."

"Taraftarlarımız takımlarına sevgiyle bağlı"

"Yani her zaman yaşanan şeyler. Geçen yıl başlangıçta 'Takım düşecek' söylemleri oldu. Mağlubiyetler peş peşe geldiğinde bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Bunlar normal. Tabii taraftarlarımız takımlarına sevgiyle bağlı. Yaşanan mağlubiyetlerin ardından bu tarz üzücü durumlar yaşanabiliyor, bu tarz tepkiler alabiliyoruz. Bunlar şu an çok normal. Verilen tepkilere de saygı duyuyoruz."

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"Santrfor alamadık ama aldığımız iki oyuncu da bizim için iyi transferler"

"Ara transferde şanssız bir durum da yaşadık. Jean Pyerre'i transfer ettik, sonrasında testislerinde bir tümör olduğu anlaşıldı. Sağlık olsun, sonuç itibarıyla bir sporcunun hayatı bizim yapacağımız transferden daha önemli. Tabii takıma santrfor katamadık. Almamız gerekiyordu. Younousse Sankhare konusu vardı. Yabancı kuralından dolayı kedisini o zaman gönderemedik, yabancıya ağırlık veremedik. Yerlilerde zaten biliyorsunuz çok sayıda futbolcu yok. Hele ki ara transfer döneminde bulmak çok zor. Santrfor alamadık ama aldığımız iki oyuncu da bizim için iyi transferler."

"Takımımıza güveniyorum"

"Performansımızı biraz daha yükseltirsek, 50 puanı yakalarız diye düşünüyorduk ama bizi ligde tutacak olan puan da 40-42 civarında. Bizim önceliğimiz ligde kalabilmek. Göztepe maçından itibaren peş peşe galibiyetler almak istiyoruz. Tüm planlarımız buna yoğunlaşmış durumda. İnşallah önümüzdeki maçtan itibaren galibiyet bizim için olmazsa olmaz. İlk yarıda bunu yaptık, ikinci yarıda da yapabiliriz. Ben takımımıza güveniyorum. Zayıf bir takım değiliz. Ben inanıyorum, başarmanın yarısı da inanmaktır. İnanacağız, üstesinden geleceğiz."

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"Desteklerini bizden esirgemesinler"

"Taraftarımız bizim başımızın tacı. Taraftar olmadan bu takım olmaz. Giresunspor'un taraftarı her şeyden önce gelir. Ben bir yönetici olarak her zaman sonuna kadar taraftarlara saygı duyuyorum. Bizi özellikle son 5-6 haftadır ciddi oranda destekliyorlar. Bu desteklerini bizden esirgemesinler."