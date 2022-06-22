Hatayspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosunu büyük oranda gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Atakaş Hatayspor, son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Hatayspor'un bu transfer için Antalyaspor'a herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği ve transferin kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı bildirildi.
"Gelecekte iyi bir rakama yurt dışına transfer olabilir"
- Hatayspor'un futbol danışmanı Dr. Hasan Anıl Eken, Cengiz Demir transferinin ardından Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Eken, uzun süredir oyuncuyu tanıyıp takip ettiklerini belirterek, "Cengiz Demir'in performansını yakından biliyorum. Hatayspor olarak teknik ekibimiz ve yönetimimizle yaptığımız değerlendirme sonucu kadromuza katmaya karar verdik. Başarılı olacağına inancım tam. Ayrıca gelecekte çok iyi bir bonservis bedeline yurt dışına transfer olup, kulübe para kazandırabilecek bir potansiyeli var. Camiamız için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.