Hatayspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosunu büyük oranda gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Atakaş Hatayspor, son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Hatayspor'un bu transfer için Antalyaspor'a herhangi bir bonservis ücreti ödemeyeceği ve transferin kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı bildirildi.

"Gelecekte iyi bir rakama yurt dışına transfer olabilir"