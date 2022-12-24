ÖZET | Hatayspor-Giresunspor: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor'un golünü 75. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydederken, Giresunspor'un golünü ise 87. dakikada Rijad Bajic attı.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 15'e, Giresunspor 16'ya yükseldi. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Hatayspor-Giresunspor maç özeti izle
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