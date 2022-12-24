Spor ÖZET | Hatayspor-Giresunspor 1-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Hatayspor-Giresunspor: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 75. dakikasında öne geçen Hatayspor, üstünlüğünü koruyamadı. 87. dakikada Giresunspor eşitliği yakaladı. Hatayspor-Giresunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor Giresunspor 1-1 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Hatayspor-Giresunspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 75. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydederken, Giresunspor'un golünü ise 87. dakikada Rijad Bajic attı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 15'e, Giresunspor 16'ya yükseldi. Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Hatayspor-Giresunspor maç özeti izle

Hatayspor Giresunspor maç özetini izlemek için tıklayınız

Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan muhteşem gol
SPOR
Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan muhteşem gol


Kasımpaşa-Sivasspor

Kasımpaşa-Sivasspor

​Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor.
Yerli Haalanddan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan
muhteşem gol

​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.
Kamp kadrosu belli oldu

Kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Akyazı'da dev derbi

Akyazı'da dev derbi

​Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
'Camialar yok olmasın'

'Camialar yok olmasın'

​Denizlispor, 3 puan silme cezasına itiraz etti.
Çift forvet oynayacaklar

Çift forvet oynayacaklar

​Şenol Güneş, Cenk ve Weghorst'u artık ileri uçta beraber oynatacak.
Rusya futbolu<br>Asya'yı istiyor

Rusya futbolu
Asya'yı istiyor

​Rusya, Asya Futbol Federasyonu'na geçmek için görüşmelere başladı.
Son yenilgisi <br>663 gün önce

Son yenilgisi
663 gün önce

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Galatasaray'da Haris Seferovic'i gözden çıkardı.
3 puanı silindi

3 puanı silindi

​​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı
Rahat kazandı

Rahat kazandı

​Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti.
Yenilmezlik serisi <br>5 maça çıktı

Yenilmezlik serisi
5 maça çıktı

​Ankaragücü, Antalya deplasmanında gülen taraf oldu.
'Doğru teklif <br>olursa düşünürüz'

'Doğru teklif
olursa düşünürüz'

Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.