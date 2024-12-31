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Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları: Sportif direktör takımın başına geçti

Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları: Sportif direktör takımın başına geçti

13:3531/12/2024, Salı
AA
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Hatayspor
Hatayspor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.


İdmanda futbolcular koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.






#Hatayspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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