Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları: Sportif direktör takımın başına geçti

Hatayspor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
İdmanda futbolcular koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.
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