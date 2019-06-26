Hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Dünya Kupası’nda en iyi basketbolu sergilemek istediklerini söyledi.

Grup maçlarının zor geçeceğini beliten Tunçeri, “Sonuçta ilk iki çıkacak. İlk 2’yi yapıp sonraki eşleşmede daha iyi bir ortam yakalamak istiyoruz. Puanlarımızı da diğer gruba götürüyoruz. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız gerekiyor ki daha avantajlı hale gçelim. Kolay olmayacak. 1’inden itibaren arkadaşlarımızı idmanlara başlatacağız. Sonra NBA oyuncuları hariç tüm takımla Slovenya kampımız var. Fransa’da hazırlık maçımız var. Türkiye’de 2 maç yapacağız. Atina’da bir turnuva var ve sonra Çin’e gideceğiz.

Oraya 1.5 saat uzaklıktaki hazırlık turnuvasından sonra da Şangay’a geçip maçları bekleneceğiz” dedi. NBA’de forma giyen Cedi Osman ile Ersan İlyasova’nın iyi bir sezon geçirdiklerini kaydeden Kerem Tunçeri, “Furkan’ın bir takım sakatlıkları oldu. Özel idman yapıyorlar. NBA’de olan anlaşma nedeniyle 2 veya 3’ünde takımla antrenmanlara başlayacaklar. Büyük ihtimalle Çin’de tam kadro olacağız. Grup maçlarında çok oyuncu gidip geldi. NBA oyuncularımız yoğun maç trafiğinden dolayı gelemedi. En iyi şekilde hazırlanıp oraya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA DUYGULU OYNUYORUZ

Oyuncuların Milli Takım’a duygularını daha fazla kattığı yorumu üzerine ise Kerem Tunçeri, “Ben de onu oynarken fazla hissettim. Kulüp takımı gibi değil. Ay Yıldızlı formayı giymek herkese nasip olmuyor. Bütün milletin her şeyini sırtında taşıyorsun. İnşallah genç arkadaşlarımıza nasip olur.” diye konuştu.

“Yeni jenerasyon nasıl geliyor?” sorusu için Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, “Jenerasyon geçişi yaşıyoruz. Genç arkadaşlarımız kendi takımlarında istediğimiz süreyi alamıyorlar. Bu Milli Takıma yansıyor. Federasyon olarak 6 yabancıya 5’e çektik. Ancak kadromuz son 4-5 senenin en iyisi olarak düşünüyorum” yanıtını verdi.

İLK DEFA GİTMEK İSTİYORUZ

En büyük hedeflerinin Olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayan Kerem Tunçeri, “Dünya şampiyonası diyoruz ama en büyük hedefimiz Olimpiyatlara katılmak. Her kıtadan 2 takım alacaklar. Bizim jenerasyon olimpiyatlarda hiç oynayamadı. En büyük eksiğimiz o. İnşallah yeni jenerasyon oynayacak. İlk hedefimiz olimpiyatlara kalmak” dedi.

Gruplardaki rakipleri değerlendiren Kerem Tunçeri, “ABD’yi bir tarafa koyuyoruz. Çekya ve Japonya maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor. Sonrasını da adım adım düşüneceğiz. 2001’de Avrupa ikincisi olduğumuzda basketbola ilgi bayağı artmıştı. Belli bir dönem basketbol seyircisi salonlara geldi. Çok iyi bir ligiz. İyi ABD’liler ve yabancılar geliyor. Basketbolseverlerin salonlara geldiği bir dönem yaşıyoruz. Dört senedir Fenerbahçe Beko Final four oynuyor. Bu sene seneler sonra Efes oynadı. Bunlar, basketbola ilgiyi arttırıyor” diye konuştu.