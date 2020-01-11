Herkes limitlere uymak zorunda

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda futbol gündemine ve transfere dair açıklamalar yaptı. Son günlerin tartışmalı konusu harcama limitleriyle ilgili konuşan Ağaoğlu, “Takımlar bütçeleri oranında ve lisans talimatı doğrultusunda limitleri dahilinde transfer yapmak zorundalar. Bizim 2-2,5 milyon Euro arasında bir limit boşluğumuz var. Bu da kasanızda öyle bir para var anlamına da gelmiyor. Trabzonspor’un yapacağı transfer için bu parayla 20 oyuncu alınabilirse, 20 alacağız. 2-3 alınırsa, onu alacağız” dedi. Trabzonspor olarak genelde bonservis ödemediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Ya bonservisi olmayan oyuncuları ya da kiralama yolunu seçiyoruz. Belki bundan sonra yapacağımız transferler var ama kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu kırdığımız zaman Trabzonspor’a tarihin en büyük ihanetlerinden birini yapmış oluruz. Yeniden yapılanmayı bozunca, bütün borç yükü geriye dönüyor. 1-2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var. Çalıştırdığınız personelin maaşını ödeyemedikten sonra siz kadroyu istediğiniz kadar şişirin, olmaz” dedi.

TALİSCA İLE İLGİMİZ YOK

Transferle ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, “Nereden çıktığını, nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir Talisca gündemi var. Ne gündeme geldi, ne görüşme oldu, ne de böyle bir düşüncemiz var. Jose Sosa ve Filip Novak ile ücret olarak bir sıkıntımız yok. Sosa ile bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, takımın kaptanı, takımı en fazla sahiplenen oyunculardan biri. Camianın beklentilerinin çok farkında, profesyonel, beyefendi, takımı her türlü sahiplenen bir oyuncu. Önümüzdeki ay içinde menajeri geldiğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Filip Novak’ın menajeriyle yaşadığımız bir komisyon anlaşamamazlığı var. Bizim menajerler için belirlediğimiz bir rakam var, üzerine çıkmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor tek golle

Trabzonspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran’ı 1-0 yendi. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren bordo-mavili takım, kamp yaptığı otelin sahasında Partizan Tiran ile karşılaştı. Trabzonspor müsabakaya, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çöreki, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth ilk 11’iyle çıktı. Bordo-mavili takım ilk yarıyı 23. dakikada Sturridge’in pasıyla topla buluşan Sörloth’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi. Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan bordo-mavili ekip, bugün Trabzon’a dönecek.