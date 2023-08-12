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Spor

İlhami Siraçhan Nas Galatasaray'da

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

16:34 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Siraçhan Nas

Siraçhan Nas

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Osmanlıspor forması giyen genç orta saha oyuncusu İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattı.


Genç oyuncunun transferi için Galatasaray, Osmanlıspor'a 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.


Sarı-kırmızılılar, İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon TFF 2.lig de toplamda 35 maça çıkıp 5 gol 1 asistlik sağladı.


Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir"

Genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.






#Galatasaray
#İlhami Siraçhan Nas
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
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