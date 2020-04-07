PREMİER LİG

İngiliz futbolcudan sağlık çalışanlarına pizza jesti

İngiliz futbolcu Danny Rose, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza göndererek jest yaptı

Haber Merkezi AA
Rose, İngiltere Milli Takımı formasıyla 29 maça çıktı.

Rose, İngiltere Milli Takımı formasıyla 29 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose" ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

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