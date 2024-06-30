İngiltere - Slovakya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turuyla birlikte turnuvanın çeyrek finalistleri de belli oluyor. İsviçre ve Almanya, çeyrek finale yükselen ilk takımlar olmuştu. Günün ilk seansında İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair tüm detaylar...