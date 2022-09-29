İstanbul Valiliği'nden derbi kararı

Hayat

Uzmanlar uyardı: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, 10 yıldan uzun süredir bu tip ilaçları kullanan hastaların kalp hastalığına yakalanma ve kalp hastalığından ölme olasılığının iki katına kadar çıktığını keşfetti. Bulguya rağmen, uzmanlar bugün ilaç kullanan milyonlarca insanı panik yapmamaya çağırdı ve antidepresanların güvenli olduklarında ısrar ettiler. Tespit ettikleri bağlantının, ilaçlardan ziyade, depresyonun kendisinin kalp problemleri riskini artırıyor olabileceğini belirttiler.