Spor Derbi öncesi olay görüntüler Satırla Vodafone Parkın önüne gelip kavga çıkardılar
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Derbi öncesi olay görüntüler: Satırla Vodafone Park'ın önüne gelip kavga çıkardılar

Vodafone Park önünde 25-30 kişilik bir grup Beşiktaş aleyhine sloganlar attı. Gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Başka bir grubun gelmesiyle çıkan kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

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Haber Merkezi DHA
Derbi öncesi olay görüntüler: Satırla Vodafone Parkın önüne gelip kavga çıkardılar
Ellerindeki kesici aletler kameralara yansıdı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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