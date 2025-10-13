İstanbul'da transfer zirvesi

Süper Lig'de 8 haftada 17 puan toplayarak 2. sıraya yerleşen Trabzonspor'da ara transfer döneminde eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İzleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçecek olan bordo-mavili takımda başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Fatih Tekke, sezonun 11. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçı sonrası bir araya gelecek.





Bouchouari ve Oulai'nin takıma katılması ile orta sahada ki sorunu gideren Trabzonspor'da ara transferde öncelik sağ ve sol kenar hücum oyuncusu transfer etmek olacak.





Kanatlara destek





Teknik direktör Fatih Tekke, ligde geride kalan haftalarda iki bölgede farklı isimlere yer verirken, Olaigbe'den beklenen verim alınamadı. Visça'nın yaş dezavantajının yanı sıra Cihan Çanak'ın hazır olmaması ve Zubkov'un bekleneni tam anlamı ile verememesi dikkatleri bu iki noktaya çekti. Stoper bölgesi için de bir isim almayı planlayan Trabzonspor, sezon başında Çaykur Rizespor'dan alınmak istenen Samet Akaydın için ara transferde teklifini yineleyecek.















