Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İstanbul'da transfer zirvesi

İstanbul'da transfer zirvesi

Ali Kemal Yazıcı
10:1113/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ertuğrul Doğan & Fatih Tekke
Ertuğrul Doğan & Fatih Tekke

Trabzonspor'da ara transfer döneminde eksiklikleri gidermek için çalışmalar devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Fatih Tekke, İstanbul'da bir araya gelecek ve transfere start verecek.

Süper Lig'de 8 haftada 17 puan toplayarak 2. sıraya yerleşen Trabzonspor'da ara transfer döneminde eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İzleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçecek olan bordo-mavili takımda başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Fatih Tekke, sezonun 11. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçı sonrası bir araya gelecek.


Bouchouari ve Oulai'nin takıma katılması ile orta sahada ki sorunu gideren Trabzonspor'da ara transferde öncelik sağ ve sol kenar hücum oyuncusu transfer etmek olacak.


Kanatlara destek

Teknik direktör Fatih Tekke, ligde geride kalan haftalarda iki bölgede farklı isimlere yer verirken, Olaigbe'den beklenen verim alınamadı. Visça'nın yaş dezavantajının yanı sıra Cihan Çanak'ın hazır olmaması ve Zubkov'un bekleneni tam anlamı ile verememesi dikkatleri bu iki noktaya çekti. Stoper bölgesi için de bir isim almayı planlayan Trabzonspor, sezon başında Çaykur Rizespor'dan alınmak istenen Samet Akaydın için ara transferde teklifini yineleyecek.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Ertuğrul Doğan
#Fatih Tekke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 13 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi