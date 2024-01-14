Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.