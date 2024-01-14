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Spor

İstanbulspor 0-0 TÜMOSAN Konyaspor (ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı. İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
15:52 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbulspor-Konyaspor karşılaşmasından bir kare
İstanbulspor-Konyaspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7'ye, TÜMOSAN Konyaspor is 19'a yükseltti.


Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.



İstanbulspor-Konyaspor maç özeti

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.


26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.


33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.


43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.


İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.


62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.


Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.


İstanbulspor-Konyaspor maçının özeti



#Süper Lig
#İstanbulspor
#Konyaspor
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