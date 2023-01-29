Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbulspor, 10. dakikada Eyenga-Lokilo ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Lokilo'nun attığı gole cevap gecikmedi ve 8 dakika sonra Cardoso'nun pasında Mane, skoru 1-1'e getiren golü attı. Ev sahibi ekip oyunun üstünlüğünü ele alırken, 32. dakikada Ethemi ile 2-1 öne geçti. İlk yarının geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve takımlar 2-1'lik skorla soyunma odasına gitti.