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Spor

ÖZET | İstanbulspor 2-3 Kayserispor

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

15:42 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayserispor'lu futbolcuların gol sevinci

Kayserispor'lu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'de 21. hafta müsabakasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.


Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbulspor, 10. dakikada Eyenga-Lokilo ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Lokilo'nun attığı gole cevap gecikmedi ve 8 dakika sonra Cardoso'nun pasında Mane, skoru 1-1'e getiren golü attı. Ev sahibi ekip oyunun üstünlüğünü ele alırken, 32. dakikada Ethemi ile 2-1 öne geçti. İlk yarının geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve takımlar 2-1'lik skorla soyunma odasına gitti.


İkinci yarıya üstün başlayan deplasman ekibi Kayserispor, 52. dakikada Onur Bulut'un frikik golüyle skorda 2-2'lik eşitliği sağladı. Son 10 dakikalık kısımda karşılıklı pozisyonların yaşandığı müsabakada Kayserispor, 83. dakikada Emrah Başsan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçmeyi başardı. 85. dakikada Gökhan Sazdağı'nın yerine giren İlhan Parlak ise 89. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.


Kayserispor, İstanbulspor galibiyeti ile birlikte puanını 29'a çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 15 puanda kalarak 18. sıradaki yerini korudu.


İstanbulspor-Kayserispor maç özeti:

İstanbulspor-Kayserispor maçının özetini izlemek için




#Süper Lig
#İstanbulspor
#Kayserispor
1 saat önce
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ÖZET | İstanbulspor 2-3 Kayserispor
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