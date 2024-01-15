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Spor

Jehezkel ile Karzev PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı skandal sevincin ardından Jehezkel ile Instagram paylaşımı yapan Başakşehir FK forması giyen Eden Karzev'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk etti.

19:18 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:19 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrailli iki oyuncu PFDK'da
İsrailli iki oyuncu PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı skandal sevincin ardından Jehezkel tepki çekmişti. İsrailli futbolcu ile Başakşehir FK forması giyen Eden Karzev Profesyonel Disiplin Kurulu (PDFK)' ya sevk edildi.


TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Eden Karzev'in (Rams Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan “ ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


2-Antalyaspor'un 14.01.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki futbolcusunun “ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,


BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL’in aynı müsabakadaki “ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"


42. maddede ne diyor?

TFF'nin disiplin talimatında ilgili maddeye göre; ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası verilebiliyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.






#Sagiv Jehezkel
#Eden Karzev
#TFF
3 saat önce
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