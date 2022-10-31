Jesus'un hareketi olay oldu

Fenerbahçe'nin Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği maçta, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un tribünden çekilen bir görüntüsü gündem oldu.

Portekizli teknik adam, taç çizgisinin hemen önünde sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz'ın kalçasına doğru hafif bir tekme attı ve "Ayağa kalk şeklinde" bir işarette bulundu. Jesus'un daha sonra oyuncunun kafasını okşadığı görüldü.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı taraftarlar Jesus'un yaptığı hareketin oyuncuya 'saygısızlık' olduğunu belirterek, deneyimli teknik adama ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçeli taraftarlar ise Jesus'un hareketinin abartıldığını ifade eden paylaşımlarda bulunarak hocalarına sahip çıktı.

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İşte Jesus'un İbrahim Yılmaz'a yaptığı o hareket:

Buna bir ceza gelecek mi? @TFF_Org https://t.co/H60J3gIOiG — Murat Özen (@Muratozen1903) October 31, 2022