Jose Mourinho yeniden Real Madrid'de: Sözleşme detayları belli oldu

11:5618/05/2026, Pazartesi
Jose Mourinho, ikinci kez Real Madrid'in başına geçti.
Real Madrid, teknik direktörlük koltuğunu yeniden Jose Mourinho’ya emanet etti. İspanyol devine geri dönen Portekizli çalıştırıcı için Benfica'ya ücret ödenecek.

Real Madrid, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho’yu getirdi. İspanyol devi, deneyimli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında da Madrid ekibini çalıştıran Mourinho, kulüpteki ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Portekizli teknik adam yönetimindeki Real Madrid; 1 LaLiga şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası kazanmıştı.

BENFİCA'YA 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Öte yandan Mourinho’nun yeniden Real Madrid’in başına geçmesi, Benfica’ya da ekonomik kazanç sağladı. Portekiz temsilcisinin, tecrübeli teknik adamın transferi sonrası 6 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.




