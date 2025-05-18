Fenerbahçe
Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesinde yönetime tepki gösterdi. Kadıköy'de 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları atıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Mücadele öncesinde Ülker Stadyumu çevresinde toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi.
Maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı.
Kadıköy'de Eyüpspor maçı öncesi yönetime tepki
Spor / Futbol
18 Mayıs, Pazar
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