Kartal ağır yaralı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la bir ivme yakalamak istiyordu. Başakşehir önünde ortaya konan futbol ve geri dönüş, gelecek adına umut olmuştu. Bu süreç zorlu Göztepe deplasmanında devam edecek miydi? Maç başlangıcında Sergen Yalçın'ın sürpriz tercihlerini gördük. Ndidi ve Orkun'un yokluğunda, orta sahada Demir Ege ve Necip tercihi dikkat çekerken, stoper hattında Djalo'nun yedeğe çekilip Paulista'nın 11'e dönmesi sürprizdi. Göztepe gibi dinamik ve atletizmi yüksek takıma karşı, aynı dinamizmi sahaya koymak, atakları olumlu sonuçlandırmak gerekirdi. Göztepe'nin alametifarikası geçiş oyununu iyi oynaması. Bu durumda savunmayı fazlaca öne çıkarmak, orta sahadan kenar beklerine destek sağlamamak büyük hata idi. İlk yarıda gelen 2 gol birbirinin benzeriydi. Kendi sol kanadını etkili kullanan Göztepe, attığı gollerin haricinde daha fazlasını kaçırdı. Geçen hafta da yazmıştım; Beşiktaş bu savunma hattı ile sezon boyunca çok sancı yaşar. İzmir ekibi ilk yarı ceza sahasına girme rekoru kırdı. Bu da hem orta sahanın hem de takım savunmasının zaafiyetini gösteriyor. İkinci yarıda Sergen Yalçın aynı kadro ile çıktı maça. Oysa böyle bir skorda erken dokunuş yapmayarak neyi planladı anlaşılmadı. İlk 15 dakika oyundan yine istediğini alamayınca, Jota ve Cengiz hamlesi geldi. Aslında oyun orta saha hamlesi isterken, kulübede böyle profillerin olmaması işleri zorlaştırdı. Son bölümde artık oyun disiplininden ve gerçeklikten kopan Beşiktaş, arka alanda tüm riskleri almaya başladı. Bütün yüklenmeye rağmen uzun süre pozisyon üretememek de bundan sonraki maçlar için tedirgin ediciydi. Maçın başlangıcında yapılan tercih hataları geri dönüşü zorlaştırırken, rakibe göre oyun konusunun hiç düşünülmemesi de Yalçın'ın hatasıydı. Özetle, Beşiktaş maçı, maçın başında kaybetti ve döndüremedi.