Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra attı. Göztepe-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 3-0 mağlup ayrıldı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, 6 puanla 10. sırada kaldı. Göztepe puanını 12 yaptı ve 2. sıraya yükseldi.
Kara-kartal, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olacak.
2' Hızlı gelişen atakta El Bilal Toure, Tammy Abraham, Vaclav Cerny arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Vaclav Cerny'nin altıpas önünden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
4' Göztepe, Juan'ın golü ile maçta öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topta, altıpas önünde Heliton'dan seken topu önünde bulan Juan, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.
19' Janderson'un ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Arda Kurtulan'dan seken topu önünde bulan Rhaldney Gomes, arka direkten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.
36' David Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tammy Abraham'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
48' Beşiktaş gole yaklaştı. Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direkten geri geldi.
60' Amin Cherni'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Heliton'un kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.
73' Hızlı gelişen atakta Junior Olaitan'ın önündeki boş alandan ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
84' Göztepe, Ibrahim Sabra'nın golü maçta farkı üçe çıkarttı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Ibrahim Sabra, sol çaprazda dar açıdan yaptığı röveşatayla topu Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu: 3-0.