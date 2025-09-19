Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan Göztepe yenilgisi sonrası itiraf: 'Çalıştığımız yerlerden yedik'

Sergen Yalçın'dan Göztepe yenilgisi sonrası itiraf: 'Çalıştığımız yerlerden yedik'

22:3719/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe yenilgisi sonrası konuştu. Rakibini tebrik eden Yalçın, "Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Çalıştığımız yerlerden goller yedik." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.


Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
'Çalıştığımız yerlerden goller yedik'

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik."

'Düzeltmek için çalışacağız'

"Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız."

'Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet'

"İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."



