Spor Kayserisporlu taraftarlar oynanan futboldan memnun Takımı meşalelerle karşıladılar
FUTBOL FUTBOL

Kayserisporlu taraftarlar oynanan futboldan memnun: Takımı meşalelerle karşıladılar

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2'lik mağlup olan Kayserisporlu futbolcular, havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kayserisporlu taraftarlar oynanan futboldan memnun: Takımı meşalelerle karşıladılar
Sarı-kırmızılı taraftarlar takım için karşılama yaptı.

Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçerken 3-2’lik sonuçla mağlup olan Kayserisporlu futbolcular saat 01.00'de özel uçakla şehre döndü.

Erkilet Havalimanı'na gelen yaklaşık 250 taraftar, futbolcuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı. Taraftarlar kaptan İlhan Parlak ile birlikte yanlarına çağırdıkları Onur Bulut’u anlından öperken, “Elinize yüreğinize sağlık. Tüm Türkiye nasıl mücadele edilir gördü. Biz sizden bunu istiyoruz” dedi.

İlhan Parlak ise, “Bu saatte buraya gelerek bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah bu mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Futbolcular taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.
DHA
Futbolcular taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

"Taraftara ve bize görev düştü"

Kayserispor’un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman da, “Bu maçı 2-2’den sonra 3, 4 yapmamız gerekiyordu. Ama gelişiyoruz. Eksiklerimiz de var. Taraftarımız böyle olduğu sürece bu çocuklar karşılığını verecek. Taraftara ve bize görev düştü. Bu maçın rövanşını istiyorsan kupada Beşiktaş’ı yeneceksin ve Trabzonspor’un rakibi olacaksın” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş: Lider 3 puanı son dakikada kazandı
SPOR
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş: Lider 3 puanı son dakikada kazandı


Putine ağır darbe

Putin'e ağır darbe

​Manchester United'ın kararına sosyal medyadan destek yağdı.
Antalya- Moskovauçuşu iki saat uzadı

Antalya- Moskova
uçuşu iki saat uzadı

​Ukrayna hava sahası kapanınca rotalar değişti.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.

Türk vatandaşları için tahliyeler başladı.

​Ukrayna'nın BM Temsilcisi savaşın nasıl biteceğini açıkladı.

11 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

​Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor.

​Rusya ile Ukrayna Minsk'te masaya oturacak.

​Zelenskiy, Kiev'den tahliyesini reddedip "görevimin başındayım" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.