Kayserispor'un golcüsü Nazon

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta 45 gol atma başarısı gösterdi. Rakiplerine karşı 11 müsabakada galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılarda en golcü isimler yabancı oyuncular oldu.

Kayserispor forması ile 2024-2025 futbol sezonunda en çok gol atan isim Duckens Nazon oldu. Nazon rakip ağlara 9 gol bıraktı. Duckens Nazon, forma giydiği 33 müsabakada Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.