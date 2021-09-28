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Kenan Karaman'ın golünde verilen 'faul' kararı sosyal medyayı isyan ettirdi

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında mücadelenin Fransız hakemi Benoit Bastien, tartışma çıkartan bir karara imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenan Karamanın golünde verilen faul kararı sosyal medyayı isyan ettirdi
Benoit Bastien, Ajax-Beşiktaş maçında verdiği kararla tartışma çıkardı.

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında siyah beyazlılar 63. dakikada Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirmişti. Ancak mücadelenin hakemi Benoit Bastien, bu golde Kenan'ın faul yaptığını belirtti ve golü iptal etti.

Verilen bu karar sonrasında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı ve Bastien ile ilgili eleştiri tweetleri atıldı.

Beşiktaş'ın iptal edilen golü;

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