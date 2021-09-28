Kenan Karaman'ın golünde verilen 'faul' kararı sosyal medyayı isyan ettirdi

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında siyah beyazlılar 63. dakikada Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirmişti. Ancak mücadelenin hakemi Benoit Bastien, bu golde Kenan'ın faul yaptığını belirtti ve golü iptal etti.
Verilen bu karar sonrasında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı ve Bastien ile ilgili eleştiri tweetleri atıldı.
Beşiktaş'ın iptal edilen golü;
Kenan Karaman’ın iptal edilen golü 😱 #AJABJK pic.twitter.com/WHNwNuH3So
Kenan Karaman’ın iptal edilen golü 😱 #AJABJK pic.twitter.com/WHNwNuH3So— Beşiktaş’lı Bugs 🐰 (@Bugsfuckingg) September 28, 2021
Hakem evlere şenlik!
Hakem evlere şenlik!— Okay Karacan (@okay_karacan) September 28, 2021
Buz gibi golü yedi Fransız!
Buz gibi golü yedi Fransız!— Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) September 28, 2021
Hakem yazıklar olsun sana.
Hakem yazıklar olsun sana.— Ali Cansun (@cansunali29) September 28, 2021
🗣 Melih Gümüşbıçak: "Buz gibi gol verilmedi." (Exxen TV)
🗣 Melih Gümüşbıçak: "Buz gibi gol verilmedi." (Exxen TV)— FutbolArena (@futbolarena) September 28, 2021
Şampiyonlar ligi üst düzey bir organizasyonda Beşiktaş’ın tertemiz golü verilmedi.
Şampiyonlar ligi üst düzey bir organizasyonda Beşiktaş’ın tertemiz golü verilmedi.— Sercan Dikme (@sercan_dikme) September 28, 2021