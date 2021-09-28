Kenan Karaman'ın golünde verilen 'faul' kararı sosyal medyayı isyan ettirdi

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında siyah beyazlılar 63. dakikada Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirmişti. Ancak mücadelenin hakemi Benoit Bastien, bu golde Kenan'ın faul yaptığını belirtti ve golü iptal etti.

Verilen bu karar sonrasında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı ve Bastien ile ilgili eleştiri tweetleri atıldı.

Beşiktaş'ın iptal edilen golü;

Kenan Karaman’ın iptal edilen golü 😱 #AJABJK pic.twitter.com/WHNwNuH3So — Beşiktaş’lı Bugs 🐰 (@Bugsfuckingg) September 28, 2021

Hakem evlere şenlik! — Okay Karacan (@okay_karacan) September 28, 2021

Buz gibi golü yedi Fransız! REKLAM September 28, 2021

Hakem yazıklar olsun sana. — Ali Cansun (@cansunali29) September 28, 2021

🗣 Melih Gümüşbıçak: "Buz gibi gol verilmedi." (Exxen TV) — FutbolArena (@futbolarena) September 28, 2021