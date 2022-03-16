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Kırgızistan'dan Galatasaray'a Beknaz Almazbekov tepkisi: İzin vermediler

Kırgızistan Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın izin vermediği için Kırgız futbolcu Beknaz Almazbekov’un milli takım kampına katılamadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kırgızistandan Galatasaraya Beknaz Almazbekov tepkisi: İzin vermediler
Beknaz Almazbekov

Galatasaray'ın 16 yaşındaki oyuncusu Beknaz Almazbekov, Kırgızistan Milli Takımı'na davet edildi. Fakat sarı-kırmızılı takımın oyuncuyu, ülkesinin milli maçına gönderilmediği iddia edildi.

Skorer'de yer alan habere göre, Kırgızistan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Krestinin, Galatasaray'ın Beknaz Almazbekov'a milli maç için izin vermediğini söyledi.

  • "İhlal edildi"
  • Kırgızistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Futbolcunun milli takım kampına katılması üzerine daha önce varılan anlaşma Galatasaray tarafından ihlal edilmiştir. Oyuncunun milli takımla olmayacak olmasının sebebi budur” ifadeleri kullanıldı.
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