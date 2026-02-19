Yeni Şafak
Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor

13:3319/02/2026, Perşembe
AA
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor, ligin ilk devresinde sahasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Mahamadou Susoho, yarınki maçta forma giyemeyecek.





#Çaykur Rizespor
#Kocaelispor
#SÜPER LİG
