Leicester City Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Leicester City, Kuzey İrlandalı futbolcu Jonny Evans ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Evans, "Geldiğim ilk günden beri burayı sevdim. Harika atmosferi olan bir kulüp. Oyuncular hırslı ve istekliler.. Bu kulübün parçası olmak benim için harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

Leicester City'nin 2018 yılında West Bromwich Albion'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.