Macaristan-Türkiye maçının bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçın genel bilet satışları başladı. Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatlarının 1750 ve 2000 lira olduğu da kaydedildi.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın genel bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, futbolseverlerin passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden Macaristan maçının biletlerini satın alabileceği aktarıldı.
Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatlarının 1750 ve 2000 lira olduğu da kaydedildi.