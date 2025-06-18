Melih Mahmutoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması: Cevabı sahada verdik

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka’yı 94-76 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.





Beşiktaş’ın kaliteli bir rakip olduğunu ve sertliğe sahada cevap verdiklerini söyleyen Melih Mahmutoğlu, “Sadece 1-0 öne geçtik. Uzun bir seri ve 3 maç daha kazanmamız lazım. Beşiktaş çok kaliteli bir rakip. İyi ve sert bir basketbol oynuyorlar. Bizden istenen her şeyi sahaya yansıttık. Onların yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik. Ama tabii ki bu bir basketbol. Sadece 1-0 öndeyiz. Bunun için aynı ciddiyetle kendi evimizdeki ikinci maça hazırlanıp inşallah 2-0 yaparız. Ondan sonra da adım adım bakıyoruz. İnşallah sonunda mutlu sona ulaşırız” ifadelerini kullandı.









"3 kupayla tarihe geçmek istiyoruz"





Takım olarak sezonu 3 kupayla kapatarak tarihe geçmek istediklerine vurgu yapan tecrübeli basketbolcu, “Zor bir sezon. EuroLeague şampiyonu olduktan sonra sezonun ve serilerin uzun olması takım için zor. Çok önemli eksiklerimiz de var. Takım bu sene gerçekten çok motive. Takım, 3 kupayla tarihe geçmek istiyor. Bizim için çok değerli. Türkiye Ligi’ni her zaman önemsedik ve lig şampiyonluğunu çok istiyoruz. Bence bu maçta daha fazla istediğimizi gösterdik. Ama aynı şekilde 3 maç daha ne kadar fazla istediğimizi sahada göstermemiz gerekiyor. Perşembe günü burada oynayacağımız maça aynı şekilde odaklanıp inşallah o maçı da kazanırız” şeklinde konuştu.









"İyi oynayınca skor farklı oluyor"





Skor farklı olunca oynadıkları basketboldan daha fazla keyif aldıklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, “Takım iyi oynayınca, skor farklı olunca herkes keyif alıyor. Oynadığı basketboldan keyif alıyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Sevinci yaşayacağız ama yarın yeni bir gün” sözlerini sarf etti.





"Taraftarımız bir şampiyonluk daha istiyor"





Taraftarların kendilerinden bir şampiyonluk daha beklediğini belirten kaptan Melih Mahmutoğlu, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizden bir şampiyonluk daha istiyorlar. Zaten bunu gösterdiler. Perşembe günü de aynısı olacaktır. Biz de inşallah sezon sonunda onların ve kulübün hak ettiği kupaya ulaşan taraf oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.







