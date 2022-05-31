Spor Menajeri Fenerbahçeye meydan okumuştu Gönderilecekler listesinin başında o var
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Menajeri Fenerbahçe'ye meydan okumuştu: Gönderilecekler listesinin başında o var

Fenerbahçe'de büyük umutlar vadeden ve sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler yapılan Ömer Faruk Beyaz geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Genç oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'de futbolcusunun şans bulamamasından dert yanarken Ömer Faruk Beyaz gittiği yerde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Menajeri Fenerbahçeye meydan okumuştu: Gönderilecekler listesinin başında o var
Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'den giderken sarı lacivertlilerin büyük tepki gösterdiği Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta büyük bir pişmanlık yaşadı.

İstediği süreleri alamayan ve beklediği ilgiyi göremeyen Ömer Faruk Beyaz'ın yeni sezonda kadroda olmayacağı belirtildi.

Genç oyuncuya Türkiye'den teklifler olduğu aktarılırken Ömer Faruk Beyaz'ın Avrupa'da bir takıma kiralık olarak transfer olabileceği aktarıldı.

Alman basınında Ömer Faruk Beyaz'ın Avusturya Ligi'ne gidebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı

  • Ömer Faruk Beyaz, 2019/20 sezonunun 34. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe kaptanlık bandını Emre Belözoğlu'ndan almış ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olmuştu.
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