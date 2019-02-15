MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor.
- Mustafa Çulcu
- Muhittin Boşat
- Ünsal Çimen
- Kamil Abitoğlu
- Hakan Sivriservi
- Ferhat Gündoğdu
- Hamza Mısır
Hakemlik kariyeri
- Sabri Çelik 16 Haziran 1956 doğumlu.
- 56 yaşındaki Sabri Çelik yaş haddinden hakemliği bırakanlar sınıfında yer aldı.
- Sabri Çelik daha önce de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştı.
- 2004/2005 sezonunda 2004-2005 Sezonu Süper Lig Hakem-Yardımcı Hakem Ara Semineri"ne "Tahkim Kurulu kararı" ile katılan ve seminer ortasında "şok" bir kararla Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Sabri Çelik'e istifasını sunan Klasman Hakemi Mutlu Çelik giderayak "şok" açıklamalarda bulunmuştu ve bu olay o yıla damgasını vurmuştu.
- Mutlu Çelik, Sabri Çelik hakkında "Benim MHK başkanım, yüzüme bile bakmadı. Akşam düşündüm ve karar aldım. Ben bu adamların masallarını çok dinledim. Bugün baktım hala masal anlatıyor. Otelin antetli kağıdını aldım ve istifamı yazdım. Bundan sonra disiplin kurulu şahitleri dinlemeden ceza veremeyecek. Başkan Levent Bıçakçı ve Başkan Yardımcısı Şekip Mostaroğlu avukatmış. Levent beyin vergi numarasını öğrenip, vekaletimi göndereceğim. Bundan sonra benim davalarıma da baksın." ifadelerini kullanmıştı.
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