DİĞER

​Sabri Çelik kimdir? Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Sabri Çelik oldu

MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

TFF, Yusuf Namoğlu'dan boşalan MHK Başkanlığına eski hakemlerden Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabri Çelik

Sabri Çelik

Fotoğraf: IHA

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor.

  • Mustafa Çulcu
  • Muhittin Boşat
  • Ünsal Çimen
  • Kamil Abitoğlu
  • Hakan Sivriservi
  • Ferhat Gündoğdu
  • Hamza Mısır


Hakemlik kariyeri

  • Sabri Çelik 16 Haziran 1956 doğumlu.
  • 56 yaşındaki Sabri Çelik yaş haddinden hakemliği bırakanlar sınıfında yer aldı.
  • Sabri Çelik daha önce de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştı.
  • 2004/2005 sezonunda 2004-2005 Sezonu Süper Lig Hakem-Yardımcı Hakem Ara Semineri"ne "Tahkim Kurulu kararı" ile katılan ve seminer ortasında "şok" bir kararla Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Sabri Çelik'e istifasını sunan Klasman Hakemi Mutlu Çelik giderayak "şok" açıklamalarda bulunmuştu ve bu olay o yıla damgasını vurmuştu.
  • Mutlu Çelik, Sabri Çelik hakkında "Benim MHK başkanım, yüzüme bile bakmadı. Akşam düşündüm ve karar aldım. Ben bu adamların masallarını çok dinledim. Bugün baktım hala masal anlatıyor. Otelin antetli kağıdını aldım ve istifamı yazdım. Bundan sonra disiplin kurulu şahitleri dinlemeden ceza veremeyecek. Başkan Levent Bıçakçı ve Başkan Yardımcısı Şekip Mostaroğlu avukatmış. Levent beyin vergi numarasını öğrenip, vekaletimi göndereceğim. Bundan sonra benim davalarıma da baksın." ifadelerini kullanmıştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.