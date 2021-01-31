Spor Mostafa Mohamedin transferinde yeni kriz Türkiyeye gidişine izin vermediler
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Mostafa Mohamed'in transferinde yeni kriz: Türkiye'ye gidişine izin vermediler

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in transferinde yeni bir kriz çıktı. Mısırlı golcünün dün akşam İstanbul'da olması bekleniyordu ancak Mısır hükümetinin oyuncunun Türkiye'ye gidişine engel çıkarttığı belirtildi. Konuyla ilgili Mısırlı gazeteci Mohamed Essam önemli bilgiler paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed
Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelişi öncesinde kriz çıktı.Bunun sebebi Mısırlı golcünün askerlik sorunu. Türkiye'ye yolculuk etmeden önce bazı belgeleri vermek zorunda olan oyuncunun bu noktada Mısırlı yetkililerce engellemeler yaşadığı aktarıldı.

Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konuyla ilgili verdiği bilgide, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Mısırlı forvet Mohamed için 2 milyon dolar kiralama bedeli + 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla anlaşmaya varmıştı.

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaray'a transfer oldu
SPOR
Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaray'a transfer oldu

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