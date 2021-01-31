Mostafa Mohamed'in transferinde yeni kriz: Türkiye'ye gidişine izin vermediler

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelişi öncesinde kriz çıktı.Bunun sebebi Mısırlı golcünün askerlik sorunu. Türkiye'ye yolculuk etmeden önce bazı belgeleri vermek zorunda olan oyuncunun bu noktada Mısırlı yetkililerce engellemeler yaşadığı aktarıldı.

Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konuyla ilgili verdiği bilgide, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Mısırlı forvet Mohamed için 2 milyon dolar kiralama bedeli + 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla anlaşmaya varmıştı.

SPOR Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaray'a transfer oldu