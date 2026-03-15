Nazilli Spor profesyonel lige veda etti

14:2515/03/2026, Pazar
DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta dün deplasmanda Alanya 1221'e 5-1 mağlup olan Nazilli Spor, sezonun bitimine 5 hafta kala küme düştü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1984 yılında kurulan siyah-beyazlı kulüp, tarihinde ilk kez amatör lige düştü. Grupta 25 maçta 21 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 4 puanla son sırada yer alan Nazilli temsilcisi, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Sezonun ikinci yarısında U19 takımıyla mücadele eden ve her hafta farklı yenilgiler alan Nazilli Spor, şimdiye kadar 7 gol atıp, kalesinde 94 gol gördü.

Yeni Nazillispor ismiyle kurulup, uzun yıllar Nazilli Belediyespor olarak liglerde mücadele eden siyah-beyazlı kulüp, 2024'te şirketleşme yoluna giderek Nazilli Spor ismini almıştı. Nazilli Spor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, 2023-24 sezonunda deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Ankaraspor maçında şike yapıldığı gerekçesiyle aralık ayında tutuklanmış, mahkeme geçen hafta Şahin Kaya'nın tahliyesine karar vermişti. Geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Nazilli Spor, bu sezon da 3'üncü Lig'de tutunmayı başaramadı.

#nazilli spor
#alanya 1221
#aydın
