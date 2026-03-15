Nazilli Spor profesyonel lige veda etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1984 yılında kurulan siyah-beyazlı kulüp, tarihinde ilk kez amatör lige düştü. Grupta 25 maçta 21 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 4 puanla son sırada yer alan Nazilli temsilcisi, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Sezonun ikinci yarısında U19 takımıyla mücadele eden ve her hafta farklı yenilgiler alan Nazilli Spor, şimdiye kadar 7 gol atıp, kalesinde 94 gol gördü.