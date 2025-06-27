NBA'de draft heyecanı tamamlandı! Güney Sudanlı basketbolcu tarihe geçti

Draftın dikkat çeken isimlerinden biri de 2.18'lik boya sahip Güney Sudanlı basketbolcu Khaman Maluach oldu. Onuncu sıra seçimiyle Phoenix Suns'a katılan 18 yaşındaki Maluach'ın draft gecesi Houston Rockets tarafından seçildiği açıklansa da, draft hakları hafta başında süper yıldız Kevin Durant'in de dahil olduğu bir takasla Suns'a verildi. Sudan'da doğduktan sonra Uganda'ya mülteci olarak giden Maluach, NBA tarihinde en üst sıradan draft edilen Afrikalı basketbolcu oldu.