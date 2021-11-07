Nerede o eski Barcelona? Artık üç farklı üstünlüğü bile koruyamıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında oynanan Barcelona-Celta Vigo maçı 3-3 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 5. dakikada Ansu Fati'nin güzel golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, Sergio Busquets (Dk. 18) ve Memphis Depay (Dk. 34) ile farkı artırarak, rakibine karşı ilk yarı sonunda 3-0'lük üstünlük kurdu.

Ev sahibi takım ikinci yarıda Iago Aspas (Dk. 52) ve Nolito'nun (Dk. 73) golleriyle farkı 1'e indirirken, beraberlik golü uzatmaların son dakikası olan 90+6'da Aspas'dan geldi.

La Liga'da son dört haftadır kazanamayan Barcelona, 1 maçı eksik olarak 17 puanla 9. sırada yer aldı. Celta Vigo ise 12 puanla 14'üncü sırada kaldı.

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Bu arada Celta Vigo'da maç kadrosunda olan Türk futbolcu Okay Yokuşlu, maçta forma giyme şansı bulamadı.

LaLiga'da Xavi ile anlaşan Barcelona 3 fark ile öne geçtiği maçta ancak 1 puan alabildi. pic.twitter.com/eUE9g3LwvQ — D-Smart Spor (@spor_smart) November 6, 2021

Ansu ve Garcia sakatlandı

Diğer yandan Barcelona'nın genç yıldızları Ansu Fati ve Eric Garcia sakatlanarak, ikinci yarı sahaya çıkmadı.

Fati'nin sol bacak arka üst adalesinden, Garcia'nın da sağ bacak arka alt adalesinden sakatlandığı bildirildi. İki futbolcunun da, 2022 Dünya Şampiyonası eleme grup maçları için açıklanan İspanya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmaları bekleniyor.

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