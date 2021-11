Real Madrid maçına Falcao damga vurdu: Golünü attı, sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya getiren karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'in gollerini ilk yarıda Toni Kroos (Dk. 14) ve Karim Benzema (Dk. 38) attı.

Girdi, golünü attı ve sakatlandı

Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada Nteka'nın yerine oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirdi.

Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Serrgio Guardiola girdi.

8 maçta 5 gol

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 8 maçta 5 gol atan Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcu, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

Real Madrid aldığı galibiyetle, 1 maç eksiği olmasına rağmen 27 puanla liderlik koltuğuna oturdu. La Liga'da 2. sırada bulunan Real Sociedad (25 puan) deplasmanda Osasuna'yı mağlup etmesi halinde Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri alabilecek.

Real Madrid-Rayo Vallecano maç özeti:

🤍🔝 @realmadriden end the night in top spot!



They beat Rayo tonight - tune into #LaLigaTV tomorrow for a full day of live action. 🔥#RealMadridRayo pic.twitter.com/ADrsViFX7j — LaLigaTV (@LaLigaTV) November 6, 2021