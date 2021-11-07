Real Madrid maçına Falcao damga vurdu: Golünü attı, sakatlandı

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Sultangazi’de film gibi olay: Daha önce ihbar edilen araç gölden çekilemeyince bir daha arandı

Sultangazi’de Alibeyköy Barajı kenarında suların çekilmesiyle birlikte bir otomobil bulundu. Göl kenarında dolaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balık adamların kontrol ettiği aracın geçtiğimiz sene yaz aylarında da suların çekilmesi ile birlikte ihbar edildiği ancak araç ulaşımı olmadığı için çekilemediği ve gölde bırakıldığı öğrenildi.