Radamel Falcao'dan Barcelona'ya klas gol: Kolombiyalı yıldız atmaya devam ediyor

Ekonomi

Baykar 'İhracat sözleşmesi tamamlandı' diyerek duyurdu: Türkiye'den SİHA satın alan ülke sayısı 13 oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.