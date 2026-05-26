New York Knicks 27 yıl sonra finalde

11:0726/05/2026, Salı
Karl-Anthony Towns, maçta 19 sayı kaydetti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak finale yükseldi.

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.


Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.


Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.


Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.


Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.




