Önder Özen Portekiz'e gitti! Görüşülecek hoca adayları belli oldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından hoca arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Önder Özen, görüşmelerde bulunmak üzere Portekiz'e gitti.
Beşiktaş yeni teknik direktörü için artık geri sayımda. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Murat Kılıç ile futbol direktörü Önder Özen'in aday hocalarla yüz yüze görüşmelere başladığı belirtildi.
A Spor'da yer alan habere göre Kılıç ve Özen, Portekiz'e gitti. İki isim görüşmeleri belirli bir noktaya getirmek adına teknik direktör adaylarıyla bir araya gelecekler. Siyah-beyazlılarda Filipe Luis listede yer alan, takip edilen isimlerden birisi olarak yerini koruyor. Brezilyalı teknik adamla masaya oturulacağı ifade edildi.
Filipe Luis'ten istenilen sonuç alınmazsa Lucescu da adaylar arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetimi bayram sonrası haziran ayının başına kadar teknik direktörünü belirlemek istiyor.