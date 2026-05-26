Önder Özen Portekiz'e gitti! Görüşülecek hoca adayları belli oldu

Beşiktaş yeni teknik direktörü için artık geri sayımda. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Murat Kılıç ile futbol direktörü Önder Özen'in aday hocalarla yüz yüze görüşmelere başladığı belirtildi.

A Spor'da yer alan habere göre Kılıç ve Özen, Portekiz'e gitti. İki isim görüşmeleri belirli bir noktaya getirmek adına teknik direktör adaylarıyla bir araya gelecekler. Siyah-beyazlılarda Filipe Luis listede yer alan, takip edilen isimlerden birisi olarak yerini koruyor. Brezilyalı teknik adamla masaya oturulacağı ifade edildi.