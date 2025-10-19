Yeni Şafak
Orkun Kökçü'nün acı günü

20:2219/10/2025, Pazar
AA
Orkun Kökçü gelen taziyeleri kabul etti.
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Eşe Kökçü için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Orkun Kökçü ve ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.


Eşe Kökçü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine Kökçü'nün yakınları, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

#Orkun Kökçü
#Beşiktaş
#Futbol
