ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer'den örnek davranış

Pendikspor-Altınordu maçında fair play örneği

Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor-Altınordu maçına, ev sahibi takımın teknik direktörü Sinan Yücer'in centilmence hareketi damga vurdu.

Haber Merkezi AA
Kerim Alıcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kerim Alıcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Fotoğraf: AA

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pendik Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, fair-play örneği sergileyerek karşılaşmaya damga vurdu.

Altınordu, karşılaşmadaki ilk değişikliğini, 62. dakikada Berkay Görmez'in yerine Kerim Alıcı'nın girmesiyle gerçekleştirdi. 66 ve 79. dakikalarda iki oyuncu daha değiştirerek, üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanan konuk ekipte, sonradan oyuna dahil olan Kerim Alıcı, 82. dakikada rakibiyle çarpıştığı pozisyonda başından yaralandı. Altınordu, Kerim Alıcı'nın oyuna devam edememesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

İki takım da 10 kişi tamamladı

  • Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Altınordu'nun 10 kişi kalmasının ardından fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar’ı oyundan aldı. Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Kerim Alıcı'nın yapılan kontrollerinde önemli bir duruma rastlanmadığı, bir süre müşahede altında tutulacak oyuncunun, daha sonra taburcu edileceği açıklandı.

BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi
BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı.26 yaşındaki Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.Erzurumspor'un yeni golcüsünün bilinmeyen yönüFIFA Fair Play Ödülü&#39;nün sahibi Lennert Thy oldu.Futbolcumuz Lennart Thy, DNA’sı uygun olduğu bir lösemi hastasına kök hücre bağışı yaptığı için bu ödüle layık görüldü. Futbolcumuzu tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/QFwfdjLqJN&mdash; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@erzurumspor) 24 Eylül 2018

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